Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından Hamas'ın liderliğine gelen Yahya Sinwar'ın durumuyla ilgili İsrail'den açıklama geldi.

İsrail ordusu, bir süredir hayatta olup olmadığı tartışılan Yahya Sinwar'ın ölüp ölmediğini kontrol ettiklerini duyurdu.

İsrailli yetkililer, ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarırken; DNA ve parmak izi testi yapıldığı bildirildi. DNA ve parmak izinin İsrail'in elinde olmasının sebebinin, Sinwar'ın yıllarca İsrail hapishanesinde tutulması olduğu belirtildi.

İsrail kabinesi, Sinwar'ın 'muhtemelen öldürüldüğü' konusunda bilgilendirildi. İsrail devlet medyası da Sinwar'ın öldürüldüğünü duyurdu.