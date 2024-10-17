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        Haberler Dünya Son dakika: Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü? İsrail'den açıklama | Dış Haberler

        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü? İsrail'den açıklama

        İsrail kaynakları, Hamas'ın lideri Yahya Sinwar'ın ölüp ölmediğini araştırdıklarını duyurdu. Sinwar'ın hayatta olup olmadığıyla ilgili bir süredir spekülasyonlar sürüyordu. İsrail devlet medyası, Sinwar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hamas ise bir açıklama yaparak, manipülasyona ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:20
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        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
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        Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından Hamas'ın liderliğine gelen Yahya Sinwar'ın durumuyla ilgili İsrail'den açıklama geldi.

        İsrail ordusu, bir süredir hayatta olup olmadığı tartışılan Yahya Sinwar'ın ölüp ölmediğini kontrol ettiklerini duyurdu.

        İsrailli yetkililer, ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarırken; DNA ve parmak izi testi yapıldığı bildirildi. DNA ve parmak izinin İsrail'in elinde olmasının sebebinin, Sinwar'ın yıllarca İsrail hapishanesinde tutulması olduğu belirtildi.

        İsrail kabinesi, Sinwar'ın 'muhtemelen öldürüldüğü' konusunda bilgilendirildi. İsrail devlet medyası da Sinwar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

        Hamas ise bir açıklama yayımlayarak, algı ve manipülasyonlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

        Hamas liderliğinin durumu

        Hamas'ın 7 Ekim 2023'te alevlenen çatışma sürecinde liderliğini yürüten Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu başkent Tahran'da kaldığı telde suikaste uğrayarak öldürülmüştü.

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        Haniye'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Gazze bölgesinin lideri Yahya Sinwar, yeni lider olmuştu.

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