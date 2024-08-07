Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar kimdir?

Hamas lideri Haniye'nin bombalı suikast sonucu öldürülmesinin ardından grubun yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

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Hamas'ın yeni siyasi şefi ve 7 Ekim'de Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırının mimarlarından biri olan Yahya Sinwar, uzun zamandır Hamas'ın etkili liderlerinden biri olarak görülüyordu ve Gazze'nin altındaki tünellerde çoğunlukla gizli kalmasına rağmen büyük bir güce sahipti.

Sinwar 1962 yılında Gazze'de, kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinliyle birlikte evlerini terk eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sinwar, 1987'de Hamas'a katılmasından sonra Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin tarafından El Mecd olarak bilinen bir iç güvenlik biriminin başına getirildi. Görevi, İslami ahlak yasalarını ihlal ettiğinden ya da işgalcilerle işbirliği yaptığından şüphelenilen kişileri bulup cezalandırmaktı.

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Ayrıca İsrail'e karşı savaş başlatmak üzere bir ağ kurulmasına yardımcı oldu. Bu grup daha sonra Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları'na dönüşecekti.