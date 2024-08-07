Haniye suikastının dakika dakika detayları: İddiaya göre bombayı İranlı muhafızlar yerleştirmiş

Londra merkezli haftalık gazete The Jewish Chronicle, Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin arkasında Mossad'ın satın aldığı iki İran Devrim Muhafızı üyesi olduğunu iddia etti.

JC'ye göre patlayıcı, Haniye'nin yatağının altına yerleştirildi. Mossad tarafından Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminden satın alınan iki İranlı tarafından yerleştirildi.

"Odaya giriyor, bombayı yerleştiriyor, sakince binadan ayrılıyorlar"

İranlılar bunu suikasttan sonra, suikast günü güvenlik kamerası görüntülerinde muhafızların koridorda gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya doğru ilerledikleri, kapıyı anahtarla açtıkları ve odaya girdikleri görüldüğünde fark etti.

REKLAM Üç dakika sonra muhafızların sakin bir şekilde odadan çıktığı, merdivenlerden binanın ana girişine doğru indiği, oradan ayrıldığı ve ardından siyah bir arabaya bindiği kameraya yansıyor. Otopark kontrol noktasındaki güvenlik görevlisinin onları tanıdığı ve herhangi bir soru sormadan çıkış kapısını açtığı görülüyor. Her birine altı haneli bir meblağ ve derhal bir Kuzey Avrupa ülkesine kaçırılmaları teklif edildiği iddia edilen iki muhafız, bir saat sonra Mossad tarafından İran'dan kaçırıldı. Bombanın patlamadan haftalar ya da aylar önce Haniye'nin odasına yerleştirildiği iddialarını kesin olarak reddeden gazete, güvenlik kameralarının, bombanın patlama günü saat 16:23'te, yani Haniye odasına girdiğinde aktif hale gelmesinden yaklaşık dokuz saat önce yerleştirildiğini öne sürüyor. Uzaktan kumanda ile patlatılan bomba ise gece yarısı yerel saatle tam 01:37'de gerçekleşiyor.

Mossad olası bir tespitin önüne geçmek için yatağın altına 7 cm genişliğinde ve 14 cm uzunluğunda yassı bir tuğla patlayıcı yerleştiriyor. REKLAM "Karar 7 Ekim'den hemen sonra verilmiş" Gazete, Haniye'nin suikastına 7 Ekim'den hemen sonra karar verildiğini öne sürerken, Mossad'ın İran'da güçlü bir casus ağının olduğunu ve iki İran Devrim Muhafızları üyesinin işe alınmasının operasyonun başarılı olmasını sağladığını belirtiyor. Mossad'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış törenini düzenleyenler ile davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinlediği iddia edilirken, Haniye'nin gelişi teyit edildiğinde Mossad'ın düğmeye bastığı öne sürülüyor.