Turkcell'in milletvekili paketi tepki topladı
Paket yenileyen müşterilerine yaptığı fahiş zamlarla gündemden düşmeyen GSM operatörleri bu sefer de milletvekillerine sunduğu ayrıcalıklı paketle tepki çekti. Turkcell'in 'normal müşterilerine' 900-1000 liraya sunduğu 50 GB internet içeren mobil paketini milletvekillerine aylık 286 liraya verdiği ortaya çıktı
Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla kamunun büyük ortak olduğu Turkcell ve Türk Telekom'un milletvekillerine sunduğu özel paketler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son haftalarda paket yenileyen müşterilerine yaptığı yüzde 300'ü bulan zamlarla büyük tepki çeken operatörlerin aylık 166 bin lira maaş alan milletvekillerine ise adeta 2022 fiyatlarıyla uygun paketler sunduğu ortaya çıktı.
Turkcell, 50 GB internet, her yöne 3 bin dakika, grup içi ise 5 bin dakika konuşma içeren 'Milletvekili Paketini' aylık 286.41 liraya sunuyor.
Paket detaylarında paketten yalnızca milletvekillerinin faydalanabileceği belirtilirken, paket kapsamında TV+, Lifebox ve Fizy uygulamalarında geçerli 5'er GB internet verildiği ifade edildi.
Turkcell sunduğu 50 GB internet ve 3000 dakika konuşma içeren benzer bir paketi ise aylık 1.200 TL'ye sunuyor. Eğer 12 aylık taahhüt verilirse paket için ilk 3 ay 850 TL, sonraki ay 9 ay ise 900 TL ödeniyor.
"VATANDAŞA VERMEZLER"
Sosyal medyada; milletvekillerine sunulan bu ayrıcalık TBMM lokantasında ucuza yemek verilmesine verilen tepkiye benzer bir tepki yarattı.
X'te bir kullanıcı Turkcell'in paketiyle ilgili yaptığı yorumda "Vatandaşa vermezler, vekillere bedava hayat" ifadelerini kullandı.
"ASGARİ ÜCRET ALANA 700-1000 TL"
TÜRK TELEKOM PAKETİNDEN 3 YAKINI YARARLANABİLİYOR
Bu arada aynı boyutta olmasa da Türk Telekom da 'parlamenter paketiyle' milletvekillerine özel fiyatlar sunuyor. Türk Telekom milletvekillerine aylık 200 TL'ye 10 GB mobil internet ve 3 bin dakika konuşma içeren bir paket sunuyor. Söz konusu paketten milletvekillerinin yanında 3 yakınları da yararlanabiliyor.
"MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL"
Vatandaşlar son dönemde artan bir şekilde operatörlerin yaptığı fahiş zamlara müdahale getirilmesini talep ederken geçen hafta AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu böyle bir yetkilerinin olmadığını ifade etti.
GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.