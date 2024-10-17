Turkcell'in milletvekili paketi tepki topladı

Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla kamunun büyük ortak olduğu Turkcell ve Türk Telekom'un milletvekillerine sunduğu özel paketler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son haftalarda paket yenileyen müşterilerine yaptığı yüzde 300'ü bulan zamlarla büyük tepki çeken operatörlerin aylık 166 bin lira maaş alan milletvekillerine ise adeta 2022 fiyatlarıyla uygun paketler sunduğu ortaya çıktı.

Turkcell, 50 GB internet, her yöne 3 bin dakika, grup içi ise 5 bin dakika konuşma içeren 'Milletvekili Paketini' aylık 286.41 liraya sunuyor.

Paket detaylarında paketten yalnızca milletvekillerinin faydalanabileceği belirtilirken, paket kapsamında TV+, Lifebox ve Fizy uygulamalarında geçerli 5'er GB internet verildiği ifade edildi.

Turkcell sunduğu 50 GB internet ve 3000 dakika konuşma içeren benzer bir paketi ise aylık 1.200 TL'ye sunuyor. Eğer 12 aylık taahhüt verilirse paket için ilk 3 ay 850 TL, sonraki ay 9 ay ise 900 TL ödeniyor.

"VATANDAŞA VERMEZLER"

Sosyal medyada; milletvekillerine sunulan bu ayrıcalık TBMM lokantasında ucuza yemek verilmesine verilen tepkiye benzer bir tepki yarattı.

X'te bir kullanıcı Turkcell'in paketiyle ilgili yaptığı yorumda "Vatandaşa vermezler, vekillere bedava hayat" ifadelerini kullandı.

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"ASGARİ ÜCRET ALANA 700-1000 TL"

TÜRK TELEKOM PAKETİNDEN 3 YAKINI YARARLANABİLİYOR

Bu arada aynı boyutta olmasa da Türk Telekom da 'parlamenter paketiyle' milletvekillerine özel fiyatlar sunuyor. Türk Telekom milletvekillerine aylık 200 TL'ye 10 GB mobil internet ve 3 bin dakika konuşma içeren bir paket sunuyor. Söz konusu paketten milletvekillerinin yanında 3 yakınları da yararlanabiliyor.