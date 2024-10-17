Bodrum'un rakipleri belli oldu

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Bodrum National Geographic Travel’ın 46.5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistler, Bodrum’un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz’in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguluyor.

Ho Chi Minh City REKLAM National Geographic, Bodrum’un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

New Orleans '2025 Dünyanın En İyileri' listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu.

Cusco Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında; Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.