Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
Benfica formasıyla son dönemde isminden çokça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devi, milli futbolcuyu radarına aldı.
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla birçok dev kulübü peşine taktı.
İspanya'dan milli futbolcu için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.
Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
İspanyol ekibinin transfer listesinde Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu öne sürüldü.
SIMEONE ONAY VERDİ
Öte yandan Diego Simeone'nin de milli yıldızın transfer içni onay verdiği iddia edildi.
ATLETICO'YA GOL ATTI
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.