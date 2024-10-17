Öğretmene şiddete hapis cezası

TBMM’de geçen hafta kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak kanunun bazı maddeleri 1 Ocak 2025’te, bazıları 1 Eylül 2025’te ve diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Mesleğe yeni girecek öğretmenlerle ilgili yeni kurallar getiren kanun, halen görev yapan yüzbinlerce öğretmen hakkında da önemli düzenlemeler içeriyor.

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Kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen veya öğretici olarak görev yapanlara görevleri sebebiyle işlenen yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarında 3 aydan 3 yıla kadar olan cezalar yarı oranında artırılacak. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen 2 yıldan az hapis cezasının ertelenmesi hükümleri, öğretmenlere yönelik suçlarda uygulanmayacak. REKLAM Öğretmenlik mesleğine girecek kişilere, kurulacak milli eğitim akademisinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek. Hazırlık eğitimi her biri 10 – 14 hafta arasında değişen dört dönem sürecek. Hazırlık eğitimine alınacaklarda devlet memurluğuna girişteki genel şartlar aranacak. Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, ÖSYM tarafından yapılacak sınavdaki puanlarına göre belirlenecek.

Hazırlık eğitiminde teorik derslerde başarılı olanlar, edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla üç defa değerlendirmeye tabi tutulacak. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından yapılacak. Uygulamalı derslerde aldığı puan 100 üzerinden 70’in altında kalanlar başarısız sayılacak ve akademi ile ilişiği kesilecek. Kanunun bu hükmü, bir tür mülakat sistemini içerdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA 21.000 TL MAAŞ Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi sürecinde her ay, damga vergisi kesintisi sonrası net 21.000 TL maaş ödenecek. Öğretmen adaylarının askerlik yükümlülüğü, akademideki eğitimleri süresince ertelenecek. REKLAM Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde genel sağlık sigortalısı (GSS) sayılacaklar. GSS primleri, maaşlarından bağımsız olarak asgari ücret üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Varsa eş, çocuk ile ana ve babaları bakmakla yükümlü olunan sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA KADRO Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak şartıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler. Görev yerleri, başarı puanları dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz ayrılanlar bir yıl süreyle yeniden hazırlık eğitimine alınmayacaklar. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı atamalarda eş, sözleşmeli istihdam edilen öğretmenin eşine tabi olacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talep etmeleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrosuna atanacaklar. Öğretmen kadrosuna atananlar, mazerete bağlı yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekler. REKLAM Bu şekilde öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece kademelerinin tespiti ile hizmet puanı sıralamasında dikkate alınacak. Bu süreler ayrıca Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yapılacak emekli ikramiye ödemelerinde hesaba katılacak.

MEVCUT ADAY ÖĞRETMENLERE HİZMETİÇİ EĞİTİM Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilenler, en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden ve bir danışman gözetiminde uygulamalardan oluşan aday öğretmen yetiştirme programına tabi tutulacaklar. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmen yetiştirme programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, adaylık süreci sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

Kanunun yayımlandığı tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar adaylık sürecine tabi tutulacak. Süreci tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık süreci uygulanmayacak. REKLAM MEVCUT ÖĞRETMENLER BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPABİLECEK Öğretmenlik mesleği öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlar uzman öğretmen olacak.