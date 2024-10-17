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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!

        Antalya'da, bisikletiyle okuldan çıkıp eve dönen 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, sokağa giriş yapan beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Küçük çocuğun yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:14
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        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
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        Antalya'da kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi.

        BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

        DHA'da yer alan habere göre okul çıkışı bisikletiyle eve dönen Hasan Hamza Yeşildağ (8), o sırada sokağa dönüş alan Mustafa T. (23) kontrolündeki beton mikserinin altında kaldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

        Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından Yeşildağ'ın cenazesi, gözyaşına boğulan yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Aksu'ya götürüldü.

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