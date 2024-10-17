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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında yükseliş sürüyor - Emlak Haberleri

        Konut satışında yükseliş sürüyor

        Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Aralık 2022'den beri en yüksek aylık satış rakamı ortaya çıktı. İlk 9 aya bakıldığında satışlar, geçen yılın yüzde 5,2 üzerine çıktı. Kredili satışta 15 bin 825 ile 2023 Ağustos'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı

        Giriş: 17.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:27
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        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
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        Yılın ilk 6 ayında düşüş trendinde olan konut satışlarında işler terse döndü. Temmuzda 127 binle başlayan yükseliş dalgası, ağustosta 134 bini aşmıştı. Eylülde satışlardaki artış sürerek 141 bine dayandı. 2022 Aralık'tan bu yana en yüksek aylık satış rakamı ortaya çıktı. Yılın ilk 9 ayına bakıldığında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış yaşandı.

        Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

        KREDİLİ SATIŞLAR AĞUSTOS 2023'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

        2023 Haziran'dan itibaren politika faizinin yükseltilmesiyle beraber kredili satışlarda düşüş görülüyordu. Eylülde geçtiğimiz yılın ağustos ayından beri en yüksek kredili satış gerçekleşti. 15 825 adet kredili satış, toplam satışın yüzde 11,2'sini oluşturdu.

        SATIŞIN YÜZDE 68'İ 2. ELDE

        İlk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 olarak ortaya çıktı. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,0 oranında artarak 300 bin 879 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 olarak şekillendi. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında artarak 646 bin 357 olarak gerçekleşti.

        YABANCIYA SATIŞTA HAREKETLENME YOK

        Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

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