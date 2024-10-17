7 yaşındaki bir kız çocuğu, açık ateşten fışkıran elektronik sigara asidi nedeniyle gözünü kaybetti

Dublin'de 7 yaşındaki genç bir kız, dramatik bir olay sonucu bir gözünü kaybetti. Küçük Ruby Grainger'in hayatı, oturduğu sitenin yeşil alanında yürürken değişti.

Ruby, çimenlerin üzerindeki açık ateşin yanından geçerken sağ gözüne bir şey saplandı ve gözünden kan fışkırmaya başladı. Doktorlar, ateşe atılan elektronik sigaranın pilinin ve akü asidinin patlaması sonucu parçaların Ruby'nin gözüne geldiğini belirtti.

Annesi Ciara Grainger, "Dondurma arabasına doğru yürüyordu ve tam geri dönerken yüzünde bir şey patladı. Tek duyduğum çığlıklardı, kendini kaybetmişti, yüzünden kanlar akıyordu. Onu göğsüme bastırdım ve ambulansı aradım, çılgına dönmüştüm." dedi.

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Ruby ambulansla Tallaght Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar ilk müdahalede Ruby'nin gözünde bir şey bulamadıklarını söyledi. Hemen ardından Ruby, acil ameliyat için Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesi'ne nakledildi ve aile daha sonra trajik haberi aldı.