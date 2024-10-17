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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Hayata 3 gün tutunabildi! Semira Ateş'i kaybettik - HABERLER | Son dakika haberleri

        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!

        Kocaeli'nde, pazar günü, 45 yaşındaki eşi Tuncay Ateş tarafından tabancayla ensesinden vurulan, 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Semira Ateş, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. 2 promilin üzerinde alkollü çıkan katil koca, polise verdiği ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylemişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 07:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 07:31
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        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
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        Kocaeli'nde olay, 13 Ekim gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak’taki, bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş (45), eşi Semira Ateş’i (39) yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu.

        VURDUKTAN 1 SAAT SONRA HABER VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti.

        AMBULANSI TAKİP EDERKEN YAKALANDI

        Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

        2 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

        Cinayet şüphelisi Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. ‘Kavga’ ve ‘Gürültüye neden olma’ suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş’in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren ve iki çocuk annesi olan Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma! Haberi Görüntüle
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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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