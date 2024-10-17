Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Kış geldi! Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var - 17 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Kış geldi! Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşerken, soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Diğer yandan 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli poyraz kendisini gösterecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 14°

        Adana

        Kısmen Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 24°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°
        REKLAM

        Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor