Kilis'e roket mermisi düştü

Güvenlik kaynakları sınırın Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düştüğünü ve yangın çıktığını belirtti. Aynı kaynaklar "Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadesini kullandı...

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir.