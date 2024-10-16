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        Haberler Gündem Kilis'e roket mermisi düştü

        Kilis'e roket mermisi düştü

        Güvenlik kaynakları sınırın Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düştüğünü ve yangın çıktığını belirtti. Aynı kaynaklar "Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadesini kullandı. Kilis Valiliği yaptığı açıklamada "Kilis Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:19
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        Kilis'e roket mermisi düştü
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        Güvenlik kaynakları sınırın Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düştüğünü ve yangın çıktığını belirtti. Aynı kaynaklar "Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadesini kullandı...

        KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Kilis Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir.

        Ayrıntılar gelecek...

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