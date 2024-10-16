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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen'den ayrılık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den ayrılık açıklaması!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı. Nijeryalı golcü, takım arkadaşı Icardi ve sakatlığıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:51
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        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
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        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Golcü oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpteki hedefleri, takımdaki geleceği ve Icardi ve sakatlığı hakkında önemli ifadeler kullandı.

        Osimhen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        "AMACIM BU YILI BURADA TAMAMLAMAK"

        "Buraya gelmek benim için ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı. Galatasaray taraftarının beni nasıl karşıladığını hatırladıkça mutlu oluyorum. Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." Amacım bu yılı burada tamamlamak. Geleceğime ben karar veririm, başkalarının vermesini istemem."

        "OKAN BURUK BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

        "Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."

        "ICARDI ÇOK BÜYÜK GOLCÜ"

        "Burada çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim."

        SAKATLIK...

        "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım."

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