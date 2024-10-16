Jose Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı! Mario Branco harekete geçti
Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Barcelona'dan Ansu Fati ve Tottenham'dan Sergio Reguilon'un transfer edilmesini istediği aktarıldı. İşte detaylar...
Bu sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı.
Sol bek, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, hedefi belli oldu.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hücum bölgesini Ansu Fati ile güçlendirmek istiyor.
Haberin detaylarında, Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Katalan devinin yetkilileriyle temasa geçeceği aktarıldı.
Öte yandan, Mourinho'nun yaz transfer döneminde de genç yıldızı istediği fakat transferin Hansi Flick'in istememesi sebebiyle sonuçlanmadığı aktarıldı.
İspanyol oyuncunun son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin, ara transfer döneminde Ansu Fati transferini bitirmesi bekleniyor.
Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, bir dönem Lionel Messi'nin varisi olarak gösteriliyordu.
SOL BEKE İSPANYOL YILDIZ!
Jose Mourinho'nun sol beke için istediği isimde belli oldu.
Portekizli teknik adamın, Tottenham'da forma şansı bulamayan Sergio Reguilon'un da transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
Mourinho, sol bekte Sergio Reguilon'u kullanarak, Oosterwolde'yi stopere çekmeyi planlıyor.
Bu sezon henüz forma şansı bulamayan İspanyol sol bekin, Tottenham'dan ayrılması bekleniyor.