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        Haberler Spor Transfer Jose Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı! Mario Branco harekete geçti - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı! Mario Branco harekete geçti

        Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Barcelona'dan Ansu Fati ve Tottenham'dan Sergio Reguilon'un transfer edilmesini istediği aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:29
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        Bu sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı.

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        Sol bek, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, hedefi belli oldu.

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        İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hücum bölgesini Ansu Fati ile güçlendirmek istiyor.

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        Haberin detaylarında, Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Katalan devinin yetkilileriyle temasa geçeceği aktarıldı.

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        Öte yandan, Mourinho'nun yaz transfer döneminde de genç yıldızı istediği fakat transferin Hansi Flick'in istememesi sebebiyle sonuçlanmadığı aktarıldı.

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        İspanyol oyuncunun son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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        Sarı-lacivertli ekibin, ara transfer döneminde Ansu Fati transferini bitirmesi bekleniyor.

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        Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, bir dönem Lionel Messi'nin varisi olarak gösteriliyordu.

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        SOL BEKE İSPANYOL YILDIZ!

        Jose Mourinho'nun sol beke için istediği isimde belli oldu.

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        Portekizli teknik adamın, Tottenham'da forma şansı bulamayan Sergio Reguilon'un da transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

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        Mourinho, sol bekte Sergio Reguilon'u kullanarak, Oosterwolde'yi stopere çekmeyi planlıyor.

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        Bu sezon henüz forma şansı bulamayan İspanyol sol bekin, Tottenham'dan ayrılması bekleniyor.

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