Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da özel hastanelere nakledilen yenidoğan 10 bebeğin ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit ettiği iddia edilen ve kendisini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in ifadesine Habertürk Muhabiri Ceylan Sever ulaştı. İfadesinde, savcıyı tehdit etmediğini söyleyen Zengin, "Çevremden duyduklarımı kendisine aktardım" dedi.
Özel hastanelere nakledilen yenidoğan 10 bebeğin ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edildiği iddiasıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, elde edilen görüntülerde savcıyı makamında tehdit ettiği görülen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Kemal Zengin ifade verdi.
"MÜSTEŞARDIM DEMEDİM, MÜŞAVİRDİM DEDİM"
Sosyal medya hesabından siyasetçiler, bakanlar, hatta Angela Merkel ile de fotoğraf paylaşarak nüfuz ticareti yapan Mustafa Kemal Zengin'in kendisini neden müsteşar olarak tanıttığı soruldu.
Zengin, "Ben kendimi öyle tanıtmadım, Anavatan Partisi'nde müşavirlik yaptım. İnsanlar müşavirlikle müsteşarlığı karıştırıyor" dedi.
"SAVCIYA ZARAR VEREBİLİRLER, SAVCIYI UYAR"
İfadesinin devamında savcıyı neden tehdit ettiği sorulan Mustafa Kemal Zengin ortada itirafçı bir tetikçi olduğunu bilmeden şunları söyledi:
"Anavatan Partisi Müşavirliği sonra İl Başkan Yardımcılığı yaptım. 20 yıl önce siyaseti bıraktım. Daha sonra Savunma Sanayii ile ilgili ticarete başladım. Hakkımda tehdit, hakaret ve kamu görevlilerine nüfuzunu kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan sabıka vardır. Avukat Aylin Arslantatar ile sevgiliyiz. Tutuklanan Baki Çelik ve Yavuz Çelik'i Avcılar'da saygın esnaf olması nedeniyle tanırım. Yavuz Çelik'in bir gün yanına gittiğimde bir yakınının hastane işinde tutuklu olduğunu söyledi. Baki ve Yavuz Çelik ile birlikte alkollü bir mekana gittik. Bu adamlar sokakta hatırı sayılır kişiler, eski ülkücüler. Savcının babasının imam olduğunu, ailesi hakkındaki bilgileri, sosyal medyasını takip ettiklerini öğrendim. Sonra Aylin'i arayıp 'savcıya zarar verebilirler savcıyı uyar' dedim. Sonra savcıyla görüşmeye karar verdik. Odasına gittik. Çevremden duyduklarımı kendisine aktardım, kesinlikle tehdit etmedim." dedi.
Soruşturma kapsamında delil toplanabilmesi için savcı, kendisini tehdit eden kişilerin istediğini yapacağını ve yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında tutuklanan kişileri tahliye edeceğini söyledi. Mustafa Kemal Zengin de bunun üzerine savcının makamından ayrıldıktan sonra Aylin Arslantatar ile birlikte Avcılar'da Yavuz ve Baki Çelik kardeşlerin otoparkına gitti.
"SAVCIYA SUİKASTİ BİLMİYORUM, ÖRNEK VERDİM"
Mustafa Kemal Zengin ifadesinin devamında şunları söyledi:
"Savcının odasından çıktıktan sonra Aylin ile beraber Yavuz Çelik, Baki Çelik ve Avukat Mustafa Gür ile görüştük. Burada savcı ile yaptığım görüşmeyi aktardım. Avukata, müvekkillerinin ifade vermesi için ek ifade dilekçesi sunmasını söyledim. Tüm hareketlerimi savcıya gelecek zararı önlemek için yaptım. Savcı ve ailesi hakkında edindiğim bilgilerin hepsini Yavuz Çelik'ten duydum. Ben savcıya suikast yapılması bilgisine sahip değilim bu cümleleri örnek olsun diye kullandım." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Yenidoğan çetesine yönelik perasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 4'ü serbest bırakılmıştı. Savcının kız kardeşine Van'daki bir polis memuru, savcı ve ailesinin bilgilerine ise İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplamda 4 polis memurunun baktığı tespit edildi. 3 polis hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir polis memuru salıverildi.
Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.