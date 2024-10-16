Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı

"SAVCIYA ZARAR VEREBİLİRLER, SAVCIYI UYAR"

İfadesinin devamında savcıyı neden tehdit ettiği sorulan Mustafa Kemal Zengin ortada itirafçı bir tetikçi olduğunu bilmeden şunları söyledi:

"Anavatan Partisi Müşavirliği sonra İl Başkan Yardımcılığı yaptım. 20 yıl önce siyaseti bıraktım. Daha sonra Savunma Sanayii ile ilgili ticarete başladım. Hakkımda tehdit, hakaret ve kamu görevlilerine nüfuzunu kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan sabıka vardır. Avukat Aylin Arslantatar ile sevgiliyiz. Tutuklanan Baki Çelik ve Yavuz Çelik'i Avcılar'da saygın esnaf olması nedeniyle tanırım. Yavuz Çelik'in bir gün yanına gittiğimde bir yakınının hastane işinde tutuklu olduğunu söyledi. Baki ve Yavuz Çelik ile birlikte alkollü bir mekana gittik. Bu adamlar sokakta hatırı sayılır kişiler, eski ülkücüler. Savcının babasının imam olduğunu, ailesi hakkındaki bilgileri, sosyal medyasını takip ettiklerini öğrendim. Sonra Aylin'i arayıp 'savcıya zarar verebilirler savcıyı uyar' dedim. Sonra savcıyla görüşmeye karar verdik. Odasına gittik. Çevremden duyduklarımı kendisine aktardım, kesinlikle tehdit etmedim." dedi.