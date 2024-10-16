Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise ile Şenol Sönmez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

        Hadise ile Şenol Sönmez yan yana görüntülendi

        Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hadise ile Sönmez, ilk kez birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz haftalarda Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Söz konusu iddiayı, ne Hadise ne de Sönmez yalanladı.

        Seda Bakan - Şenol Sönmez - Hadise - Murat Boz

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şenol Sönmez ile Hadise ilişki yaşadıklarına yönelik iddiaların ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

        REKLAM

        Hadise ile Şenol Sönmez, 'Gelin Takımı' adlı sinema filminin özel gösterimine ayrı ayrı gelip yan yana oturdu. Aralarında bir ilişki olup - olmadığı yönündeki söylentilerle ilgili yorum yapmayıp, bu yöndeki sorulara cevap vermediler.

        Hadise ile Şenol Sönmez, ayrı ayrı geldikleri özel gösterimden ayrı ayrı ayrıldı.

        Öte yandan; Hadise ile Şenol Sönmez, 'Esas Oğlan' adlı Gain dizisinde birlikte çalıştı. Sönmez; dizinin yönetmenliğini, Hadise ise Seda Bakan ile birlikte başrolü üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        #şenol sönmez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar