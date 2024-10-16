Hadise ile Şenol Sönmez yan yana görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Söz konusu iddiayı, ne Hadise ne de Sönmez yalanladı.

Seda Bakan - Şenol Sönmez - Hadise - Murat Boz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şenol Sönmez ile Hadise ilişki yaşadıklarına yönelik iddiaların ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

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Hadise ile Şenol Sönmez, 'Gelin Takımı' adlı sinema filminin özel gösterimine ayrı ayrı gelip yan yana oturdu. Aralarında bir ilişki olup - olmadığı yönündeki söylentilerle ilgili yorum yapmayıp, bu yöndeki sorulara cevap vermediler.