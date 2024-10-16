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        Haberler Magazin Hasan Yalnızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Hasan Yalnızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Dün hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:36
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        Yalnızoğlu'na veda
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        Uzun süredir Pankreas kanseri tedavisi gören dansçı, sporcu, model ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, dün akşam Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hayatını 49 yaşında kaybeden Hasan Yalnızoğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

        Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesine; başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

        Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostu Hasan Yalnızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

        Ünlü oyuncu, vefat eden arkadaşının ailesine taziyede bulundu.

        "İyiler mi gider hep erken"
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