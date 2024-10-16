Ünlüler, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi

Bakırköy Devlet Hastanesi’nde uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında vefat etti. Yalnızoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak. Ünlüler, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatından dolayı duydukları üzüntülerini dile getirdi.

EZEL AKAY

Ah sevgili Hasan! İyi kalpli, vicdanlı ve yetenekli dostum, oyuncum, Hasan Yalnızoğlu, maalesef vefat etti! Sevenlerinin başı sağ olsun...

KUBAT İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi! Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekânın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...

ÇAĞRI ATAKAN ARSLAN Çok sevdiğim güzel insan Hasan Yalnızoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekânın cennet olsun güzel insan. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

DENİZ PULAŞ Canım arkadaşım. Mekânın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.

YEŞİM SALKIM REKLAM İyiler mi gider hep erken erken! Nur içinde yat.

BERK OKTAY Canım ağabeyim mekânın cennet olsun.