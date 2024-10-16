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        Haberler Magazin Ünlüler, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi

        Ünlüler, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi

        Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı, oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün hayata veda etti. Hasan Yalnızoğlu'nun vefatı sonrasında ünlü isimler, üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:31
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        Bakırköy Devlet Hastanesi’nde uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında vefat etti. Yalnızoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak. Ünlüler, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatından dolayı duydukları üzüntülerini dile getirdi.

        EZEL AKAY

        Ah sevgili Hasan! İyi kalpli, vicdanlı ve yetenekli dostum, oyuncum, Hasan Yalnızoğlu, maalesef vefat etti! Sevenlerinin başı sağ olsun...

        KUBAT

        İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi! Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekânın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...

        ÇAĞRI ATAKAN ARSLAN

        Çok sevdiğim güzel insan Hasan Yalnızoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekânın cennet olsun güzel insan. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

        DENİZ PULAŞ

        Canım arkadaşım. Mekânın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.

        YEŞİM SALKIM

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        İyiler mi gider hep erken erken! Nur içinde yat.

        BERK OKTAY

        Canım ağabeyim mekânın cennet olsun.

        İSMAİL BAKİ

        En son birkaç hafta önce konuşmuştuk. Hayatımda tanıdığım en dürüst insanlardan biriydin, kimsenin kalbini kırmadın ve örnek bir insandın. Çok üzgünüm çok. Mekânın cennet olsun Hasan Yalnızoğlu.

        Hayatını kaybetti
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