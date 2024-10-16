Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

3 BİNADA KISMİ ÇÖKME İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu ifade etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. REKLAM

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK" Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek "Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar" dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada "Kale’de yaşanan deprem şehrimize sınır olmasından dolayı hissedildi. Vatandaşlarımız panik halinde daha güvenli yerlerde kendilerini koruma altına aldılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yansımadı. Saha çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

3 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA Depremin merkez üssü Malatya ile sarsıntının hissedildiği Elazığ ve Şanlıurfa'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Kale İlçemizde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İlimiz genelinde 16 Ekim 2024 tarihi itibariyle resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim-ögretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada da Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Elazığ'da da hissedildiği belirtildi. Açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla, deprem sonrası kent genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da sosyal medyadan "Bugün Malatya’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.