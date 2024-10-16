Lionel Messi, Bolivya maçında coştu: 3 gol 2 asist!

MESSI'DEN AÇIKLAMA

3 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vuran Lionel Messi, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. 37 yaşındaki yıldız, milli takımdaki geleceği konusunda, "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum. Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor. Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım." dedi.