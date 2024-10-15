Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı

"NEFESİM KESİLDİ"

Saldırıya uğrayan Fatma Banu Çoban, yaşadığı dehşet anlarını Habertürk'e anlattı.

Çoban, "Kırşehir'den teyzem, kuzenim ve yeğeniyle birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittik. Ön kısımda yer aldık. Boşluk bulunca da yan tarafa geçtik. Bir kadın bize 'Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler sarf etti. Ben de alanın boş olduğunu söyledim. Sonra o kadının eşinin kolu birkaç kez bana değdi. Ben kendisin uyardım, hiç oralı olmadı. Başkasının kolu onun eşine değince, eşimle nasıl temas edersin diye bir genci tehdit etti.

Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam siz ne yapıyorsunuz diyecek iken dana sonra ismini öğrendiğimiz eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Nefesim kesildi."

Yüzünün kanlar içinde kaldığını anlatan Çoban, olay yerine polis çağrıldığını belirterek, kendisine yumruk atan kişinin eşiyle hemen olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Olay yerine polisin geldiğini anlatan Çoban şöyle devam etti:

"Kan revan içinde kaldım. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Burnumun kırıldığı ortaya çıktı. Zor nefes alıyordum. Nefes almam için ilk ameliyat yapıldı. Aldığım yumruk darbesiyle burnum kırılarak eğri duruma geldi. 5 ay sonra ikinci ameliyatla burnum düzeltilecek."

Genç kadın, bu yaşananlar üzerine polis ve birçok kişinin desteklerini aldığını belirterek "Kaman emniyeti polis ekibi bekçileri ve Kırşehir Valimiz, Vali Yardımcımız ve birçok kurum arkamda durup bana her konuda yardımcı oluyorlar. Bunun için hepsine teşekkür ederim" dedi.