Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Ankaralı Turgut, bir yandan kanserle, diğer yandan aile içi kavgayla uğraşıyor.

Öncesi olan aile içi kavga, tedavi masraflarını karşılamak için Ankara'da düzenlenen yardım gecesinden sonra iyiden iyiye alevlendi. Ankaralı Turgut, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek kendisinden istediğini söyledi. Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" dedi.

İddialara göre; Ankaralı Turgut'un çocukları, yardım gecesinde toplanan 250 bin liraya göz dikti. Çocuklarından Özlem Sülü ile Eylem Boran birbirlerini yardım gecesinde toplanan paraya göz dikmekle suçladı.

Ankaralı Turgut'un açıklamasına göre; yanında duran, yardım arasına göz dikmeyen çocuğu Eylem Boran.