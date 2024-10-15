Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da canlı varlıkların fotoğraflarının yayınlanması yasaklandı

Afganistan'da 2021 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, medyanın tüm canlı varlıkların fotoğraflarının yayınlaması yasaklayan yasanın yürürlüğe gireceğini açıkladı. Taliban gazetecilere yasanın kademeli olarak uygulanacağını söyledi.

Afganistan'da iktidarı geçirdiği günden bu yana özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yasaklar getiren Taliban, bu kez "yaşayan tüm canlıların" görüntülerin yayınlanmasını yasakladı.

AFP'ye konuşan Ahlakın Korunması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı Sözcüsü Seyful İslam Hayber, Şeriat kuralları gereği bu yasanın uygulanacağını söyledi ve "Yasa tüm Afganistan'da geçerli olacak ve kademeli olarak uygulanacak" dedi.