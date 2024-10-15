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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2" derken "Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek Savunma Sanayiine Ek Kaynak Paketi'ne yönelik "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız" yanıtını verdi. Bütçe dışı fonların artıp artmayacağına yönelik soruya ise Bakan Şimşek "İlkesel olarak doğru bulmuyorum ama bazı fonlar da ihtiyaç" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:40
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        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

        Bakan Şimşek haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceklerini duyururken "IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

        Cari açığa ilişkin sorulara da yanıt veren Şimşek "Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor" dedi. Bakan Şimşek ayrıca "Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız" diye konuştu.

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        "EYT ETKİSİNİN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2"

        Bütçe açığının gerileyeceğini ifade eden Bakan Şimşek "Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5.2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik" dedi.

        Bakan Şimşek "EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2" derken "Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yeşil dönüşüme önem verdiklerini belirten Bakan Şimşek "Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderlğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı, oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var" dedi.

        "SAVUNMA PROJELERİNE KAYNAK GEREKİYOR"

        Bakan Şimşek son günlerde konuşulan Savunma Sanayiine Destekleme Fonu'na yönelik "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız" yanıtını verdi.

        Bakan Şimşek ayrıca " Savunma projelerine kaynak gerekiyor" dedi.

        "DOĞRU BULMUYORUM AMA BAZI FONLAR İHTİYAÇ"

        Bütçe dışı fonların artıp artmayacağına yönelik soruya ise Bakan Şimşek "İlkesel olarak doğru bulmuyorum ama bazı fonlar da ihtiyaç" yanıtını verdi.

        İstihdamdan taviz verilmediğini ifade eden Bakan Şimşek ayrıca "Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız" dedi.

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