MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür. İsrail terörizmin ana sponsorudur. Akan kana seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde hesap vermelidir. İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma politikası Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdididir.

REKLAM CHP'YE İSRAİL TEPKİSİ CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Beyin açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir. CHP'nin makul bir pozisyon alacağı günleri bekleyeceğiz. Herkes sorumluluk ruhuyla hareket etmelidir. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır.

Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır. Geçen hafta da dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır. Devlet millettir millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. ikisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir. Devleti milletten ayırmak milleti de devletten ayırmak büyük bir şuursuzluktur.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA Terörü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Ya siyaset ya terör ya silah ya siyaset bunun arası şurası burası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakere araması yalnızca terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Dem partinin aklını başına alması uzattığım eli sabote etmeden alması tek temennimiz ve herkesin hayrınadır. Türk Kürt kardeştir. Araya giren kim olursa kalleştir. Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin. Hodri meydan. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde üç seçenek vardır: Terör devletlerine derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak.