Spor yazarları A Milli Takım'ın İzlanda zaferini değerlendirdi

"FİKRİ, VİCDANI, İRFANI HÜR..."

MEHMET AYAN: Oyuncuların birbirlerine olan tutumu, teknik kadronun takım ve kamuoyu iletişimi... Sonuçlarla pekişen arkadaşlık... Yıllar sonra iyi ki böyle bir milli takımımız var dedirtiyor... İlla sorun mu arıyoruz? Savunma tandeminden şikayetçiyim. Ferdi'de bir parça geriye gidiş var... O kadar... Ötesi kırmızı-beyaz mutluluk; ufuklardaki mavilik... Güzel günler göreceğiz çocuklar... Motorları daha da maviliklere süreceğiz. Ben mutluyum... Fikri, vicdanı, irfanı hür bu takımın... [Habertürk]