Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 23° Ankara Güneşli 23° İzmir Güneşli 28° Antalya Parçalı bulutlu 28° Trabzon Yağmurlu 20° Bursa Kısmen Güneşli 24° Adana Kısmen Güneşli 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 30° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Sağanak Yağış 19°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 25°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 23°C Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 23°C Parçalı bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 25°C Parçalı bulutlu NEVŞEHİR °C, 22°C Parçalı bulutlu BOLU °C, 22°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı bulutlu AMASYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ERZURUM °C, 19°C