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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur uyarısı - 15 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:20
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        3 bölge için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 28°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 30°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

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        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        BOLU °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

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