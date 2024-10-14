Arda Güler en çok kazanan 3'üncü genç futbolcu
Capology verilerine göre, PSG'den haftada 161 bin 538 Euro alan Zaire-Emery en çok kazanan genç futbolcu. Listede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı
Futbol kulüplerinin finansal durumunu ve oyuncu maaşlarını inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç ücreti sıraladı.
Listede Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Capology verilerine göre, PSG’de oynayan Warren Zaire-Emery, haftalık 161 bin 538 Euro’luk kazancıyla listenin zirvesinde... İşte o liste:
10. Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro
9. Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro
8. Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro
6. Endrick - Real Madrid 80 bin Euro
5. Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro
4. Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro
3. Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro