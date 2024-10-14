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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arda Güler en çok kazanan 3’üncü genç futbolcu - Futbol Haberleri

        Arda Güler en çok kazanan 3'üncü genç futbolcu

        Capology verilerine göre, PSG'den haftada 161 bin 538 Euro alan Zaire-Emery en çok kazanan genç futbolcu. Listede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:59
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        Futbol kulüplerinin finansal durumunu ve oyuncu maaşlarını inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç ücreti sıraladı.

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        Listede Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Capology verilerine göre, PSG’de oynayan Warren Zaire-Emery, haftalık 161 bin 538 Euro’luk kazancıyla listenin zirvesinde... İşte o liste:

        3

        10. Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro

        4

        9. Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro

        5

        8. Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro

        6

        6. Endrick - Real Madrid 80 bin Euro

        7

        5. Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro

        8

        4. Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro

        9

        3. Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro

        10

        2. Leny Yoro - Manchester United 136 bin 892 Euro

        11

        1. Warren Zaire-Emery - PSG 161 bin 538 Euro

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