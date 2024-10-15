Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu
Danimarka'da Vikingler dönemine ait ipuçları barındırabilecek 'olağanüstü iyi korunmuş' yaklaşık 50 iskeletin keşfedildiği bildirildi
Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde elektrik hattı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda iskelet bulundu.
Associated Press haberine göre, arkeologlar, yaklaşık 6 ay boyunca 2 bin metrekarelik mezarlık alanda kazı çalışmaları yaptı.
Çalışmalarda, Vikinglere ait ipuçları barındırabilecek 'olağanüstü iyi korunmuş' 50'ye yakın iskelet gün yüzüne çıkarıldı.
"BİLİMSEL KEŞİFLER İÇİN YEPYENİ BİR ARAÇ KUTUSU"
Kazıyı yöneten arkeolog Michael Borre Lundo, "Çok heyecan verici bir bulgu çünkü çok iyi korunmuş iskeletler bulduk" dedi.
Lundo, bulgular için "bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu" dedi ve "Umarım tüm iskeletler üzerinde DNA analizi yapabiliriz" ifadesini kullandı.
DNA ANALİZLERİYLE YAŞAM ÖYKÜLERİ YENİDEN OLUŞTURULACAK
Uzmanlar kazıda, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.