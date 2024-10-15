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        Haberler BBC Dünya Fotoğraflarla: Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel

        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel

        Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana ilk kez yaşanan sel çarpıcı fotoğraflar ortaya çıkarttı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:21
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        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
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        The Sahara Desert in south-east Morocco pictured after a year's worth of heavy rainfall

        Associated Press

        Fas'ın güneydoğusunda, normalde bir yıldan uzun sürede düşen yağış, iki gün içinde yağdı.

        Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana ilk kez yaşanan sel çarpıcı fotoğraflar ortaya çıkarttı.

        İki gün süren yoğun yağış, nadir görülen bir su baskınına yol açtı ve yıllık ortalamaları geçti.

        Kuzey, orta ve batı Afrika'da 10 ülkeye yayılan Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü.

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        Fas Meteoroloji Kurumu'ndan Hüseyin Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yağış alalı 30 ila 50 yıl oldu" dedi.

        Images showing how heavy rainfall has caused lakes to form in the Sahara Desert.

        Associated Press

        Sahra Çölü'ndeki yoğun yağışlar, önümüzdeki aylarda bölgedeki hava durumunu değiştirebilir.

        Güneydoğu Fas, dünyanın en kurak yerlerinden biri ve yaz sonunda nadiren yağış görülüyor.

        Başkent Rabat'ın 450 kilometre güneyindeki Tagounite köyünde 24 saat içinde 100 milimetreden fazla yağış kayıtlara geçti.

        Meteoroloji uzmanları bu tür nadir yağışlara ekstratropikal fırtına adını veriyor. Fas Meteoroloji Kurumu Associated Press Haber ajansına yaptığı açıklamada hava daha çok nem tuttuğu için buharlaşmayı teşvik ettiğini ve bunun da daha çok fırtınaya yol açtığını belirtti.

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        Nasa'dan gelen uydu görüntüleri Zagora kasabası ve Tata şehri arasında, 50 yıldır kuru olan bir göl yatağının dolmaya başladığını gösteriyor.

        Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, dünyadaki su döngüleri daha sık değişmeye başladı.

        The Sahara Desert in the village of Merzouga, south-east Morocco before the flooding

        Getty Images

        Selden önce Fas'ın güneydoğusundaki Merzogua köyü.

        WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo düzenlediği basın toplantısında "Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak, hidrolojik döngü hızlandı. Aynı zamanda daha öngörülemez hale geldi. Ya çok az ya da çok fazla su yüzünden büyüyen bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

        Küresel ısınma yüzünden, aşırı hava olayları daha sı görülürken, bilim insanları benzen fırtınaların gelecekte Sahra Çölü'nde yeniden yaşanabileceğini söylüyor.

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        #FAS
        #Sahra Çölü
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