ABD'de kıran kırana seçim! Son anketler ne diyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım günü, milyonlarca seçmen 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek ismi seçmek için sandık başına gidecek.

Tüm dünyanın yakından takip edeceği seçim, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ve Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasından gerçekleşecek.

Amerikan halkı 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başına gittiğinde aynı zamanda yasaların çıkarılmasında kilit rol oynaya Kongre üyeleri için de oy kullanacak.

Trump ve Harris bugüne dek bir kez 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştı. Canlı yayın karşılaşmasına dek Trump anketlerde bir adım öne çıksa da karşılaşmanın ardından Harris oy potansiyelini biraz artırdı.

Ancak son günlerde Harris'in de popülaritesi biraz düştü ve kıyasıya bir yarış sürüyor. Ülkede yapılan tüm anketlerde başa baş sonuçlar çıkıyor.

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İşte ABD'deki son anketlerin sonuçları;

Harvard-Harris tarafından yapılan 11-13 Ekim tarihlerinde yapılan son ankete göre Kamala Harris yüzde 51, Donald Trump yüzde 49 oya sahip.

NBC News'ün 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre iki isim eşit oya sahip; Harris yüzde 48, Trump yüzde 48.

ABC News/Ipsos'un 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre Harris, Trump'ın iki puan önünde; Harris yüzde 49, Trump yüzde 47.