Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı: Dronelara karşı zayıf sistem | Dış Haberler

        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı: Dronelara karşı zayıf sistem

        İsrail, Hizbullah'ın nasıl İsrail üssünü vurabildiğini tartışıyor. Dronelar ile başarılı bir saldırı düzenleyen Hizbullah, İsrail'de Demir Kubbe sisteminin sorgulanmasına yol açtı. Uzmanlara göre İsrail'in hava savunma sistemi füze ve roketlere karşı dünyanın en iyi savunmalarından biri olsa da, yavaş hareket eden droneları tespit etmekte zorlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne yaptığı, dört askerin öldüğü, 60 askerin yaralandığı saldırının yankıları sürüyor.

        ABD basınına göre Hizbullah'ın drone saldırısından dakikalar önce İsrail polis memurları, Hava Kuvvetleri'ne şüpheli bir uçak ihbarında bulundu; ancak kendilerine endişelenmemeleri çünkü uçağın İsrailli olduğu söylendi. Bunun üzerine polis memurları dosyayı kapattı.

        Birkaç dakika sonra, Hizbullah saldırıyı gerçekleştirdi.

        İsrail'in Hayfa kentindeki askeri üsse düzenlenen son saldırı, Hizbullah'ın, lider kadrosuna ve altyapısına yönelik yıkıcı İsrail saldırılarına rağmen İsrail'e zarar verme kabiliyetini nasıl koruduğunun altını çizdi.

        REKLAM

        Saldırının ardından İsrail ordusu soruşturma başlattı, Demir Kubbe sistemi tartışmaya açıldı.

        Eleştirilerden bir diğeri de kentteki sivillerin drone saldırısını gerçekleşmeden önce fark etmesi ve yetkilileri uyarmaya çalışmasına rağmen saldırının gerçekleşmesi.

        İnsansız hava aracını gören sivillerden biri olan Viki Kadosh, üssün vurulmasından 10 dakika önce uyarmak için aradıklarını söylüyor.

        Bir başka Hayfalı sivil, "Evimizin hemen üzerinde çok alçaktan uçtuğunu gördük. Çıkardığı sesi duyduk ve hemen garip bir şeyler olduğunu fark ettik." ifadelerini kullandı.

        İsrail ordusu yorum yapmayı reddetti.

        Uzmanlara göre İsrail, saatte 1500 kilometreden daha hızlı hareket edebilen füzeleri tespit etmek ve durdurmak için iyi bir sisteme sahipken, radar sistemleri bazen saatte 150 kilometreden daha yavaş hareket eden insansız uçakları tespit etmekte zorlanıyor.

        Dronlar tespit edildiklerinde bile İsrail uçaklarıyla karıştırılıyor, çünkü benzer şekilde düşük irtifa ve hızlarda uçuyorlar.

        İsrail Hava Kuvvetleri'nde drone departmanının eski başkanı olan Ofer Haruvi, "Batı dünyasında sahip olduğumuz tüm sistemler -sadece İsrail'de değil- hava sahasını normal savaş uçakları ve füzelerden korumak ya da savunmak için inşa edilmiştir. Bu sistemlerin bir kısmını bu tür yavaş hareket eden hedefleri görebilecek, tespit edebilecek ve takip edebilecek şekilde yeniden tasarlamanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

        Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla önemi bir kat artan dronelar, Orta Doğu'da da fark yaratıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        ABD'de kıran kırana seçim!
        ABD'de kıran kırana seçim!
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        3 bölge için yağmur uyarısı
        3 bölge için yağmur uyarısı
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"