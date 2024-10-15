Gedson Fernandes'in gözü Portekiz Milli Takımı'nda!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kasımdaki arada milli takıma yeniden çağrılmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın da yeniden radarına girdi.
Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının aralandığını söyleyebilirim" açıklamasını yaparken 25 yaşındaki yıldız da gözünü kasım ayındaki milli araya çevirdi.
Etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Gedson, 6 yıllık aranın ardından milli takıma yeniden çağrılmayı istiyor.
2 kez A milli formayı giyen Gedson Fernandes, son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya ile oynanan hazırlık maçında 22 dakika görev almıştı.
Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 12 resmi maçta da 11 başlayan Gedson, 6 gol atarak kariyerinin en skorer sezonuna şimdiden ulaştı.
Gedson gollerinin yanı sıra 1 kez de gol pası verdi.