ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor: Son durum ne?

ABD 5 Kasım'da Başkanlık Seçimleri'ne hazırlanırken, seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler üzerindeki sis bulutu çözülmeye çalışılıyor.

ABD'deki Başkanlık Sistemi, nispi seçim sisteminden farklı. Daha çok 1946-1960 yılları arasında Türkiye'de uygulanan seçim sistemine benziyor.

'Çoğunluk' sistemi

Buna göre ABD'deki eyaletlerde seçmenler, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı seçecek delegeleri seçiyor. Bir eyaletin delege sayısı nüfusuna oranla belirleniyor.

Türkiye'nin eski sistemine benzeyen yönü ise şu: Eyalette rakibinden 1 oy fazla bile alsan eyaletin tüm delegelerini kazanıyorsun.

Bu sisteme sadece iki eyalet, Maine ve Nebraska dahil değil. Bu eyaletlerde delege dağılımı partilerin oy oranına göre değişiyor.

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ABD'nin çoğunlukçu sistemi nedeniyle toplamda daha fazla oy alan Başkan adayının küçük farklarla birkaç eyalet kaybetmesi nedeniyle o eyaletlerin tüm delegelerini kaybettiği; bu nedenle Başkan seçilemediği seçimler de oldu.

2016 yılında Demokrat aday Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan daha fazla oy aldı ancak Trump'ın kazandığı delege sayısı Clinton'ı geçti. 2000 yılında da Cumhuriyetçi George Bush, rakibi Demokrat Al Gore'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletlerde başarı kazanarak Başkan seçilmişti.