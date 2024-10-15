Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ABD için "tehlikeli" olduğunu söyledi

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasına ilişkin açıklamasının ardından, rakibinin ülke için "tehlikeli" olduğunu belirtti.

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Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

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