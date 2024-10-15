Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor...

Dünyanın farklı köşelerinden Ankara'ya teşrif eden misafirlerimize hoş geldin diyor, Filistin halkının barış dolu yarınlarına vesile olmasını diliyorum.

Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davası için omuz veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için duruşunu, tavrını, yüreğini cesaretle ortaya koyan vicdan sahibi tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Filistin meselesinin konuşulmasını özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Fikirleriyle, önerileriyle konferansa katkı verecek tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. REKLAM Geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları Filistin meselesini dünya gündemine taşıdı. Gazze'den sonra da şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası, insanlığın siyonizmi tanımasına sebep oldu. BMGK dahil uluslararası örgütler İsrail'in şımarıklığı karşısında nasıl acze düştüğünü yüzümüz kızararak takip ettik.

Hastaneler, camilere bombalar yağdırıldı, daracık bir alana sıkıştırdıkları 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler. İlaçsız, doktorsuz, hastanesiz, aç, susuz bıraktıkları insanları bombalarla öldürdüler. Hepimiz bunları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal ve yıkım politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor. Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm hiçbir zaman dinmedi. İsrail devleti 1948'de kuruldu, buna devlet dersem yanlış olur. Filistin halkının gözünde 14 Mayıs 1948 büyük bir felaket demekti.