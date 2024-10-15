Metehan Baltacı, Nelsson'u geçti!

Süper Lig'de lider durumda olsa da savunmadaki problemleri bir türlü çözemeyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da milli arada çözüm arıyor.

Bu sezon 13 resmi maçta kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılılarda rotasyona dair de bazı kararlar alındı.

Sezonun ilk haftalarında Victor Nelsson'un geç form tutmasından yakınan Buruk, Metehan Baltacı'yı rotasyonun üçüncü stoperi olarak değerlendirecek.