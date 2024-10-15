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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metehan Baltacı, Nelsson'u geçti! - Galatasaray Haberleri

        Metehan Baltacı, Nelsson'u geçti!

        Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk rotasyona dair bazı kararlar aldı. Victor Nelsson'un geçen haftalardaki performansını beğenmeyen Buruk, Metehan Baltacı'ya şans verecek

        Giriş: 15.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:49
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        Metehan, Nelsson'u geçti!
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        Süper Lig'de lider durumda olsa da savunmadaki problemleri bir türlü çözemeyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da milli arada çözüm arıyor.

        Bu sezon 13 resmi maçta kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılılarda rotasyona dair de bazı kararlar alındı.

        Sezonun ilk haftalarında Victor Nelsson'un geç form tutmasından yakınan Buruk, Metehan Baltacı'yı rotasyonun üçüncü stoperi olarak değerlendirecek.

        Adana Demirspor maçına 11'de çıkan ve geçer not alan genç savunmacı, Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı tandeminin bozulması halinde forma giyecek isim olacak.

        Nelsson'un hızından kaynaklı olarak çok fazla geriye kaçarak savunma yaptığını düşünen Buruk, Danimarkalı stoper form tutana kadar bu bölgede Metehan Baltacı'yı değerlendirecek.

        Galatasaray altyapısından yetişen Metehan geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymiş; hem sağ bek hem de stoperde başarılı bir performans sergilemişti.

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