Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu yardım istedi: Rehin tutuluyorum - Son dakika magazin haberleri

        Meltem Miraloğlu yardım istedi: Rehin tutuluyorum

        2019'da Patrick isimli bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, yardım çağrısında bulundu. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rehin tutuluyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019'da Patrick isimli bir ABD'li ile nikâh masasına oturmuş ve gerçekleştirdiği evlilikle gündem olmuştu.

        Zaman zaman evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Meltem Miraloğlu'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

        Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick
        Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick

        Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Meltem Miraloğlu, kimlik ve belgelerinin çalındığını, ABD’de rehin tutulduğunu söyledi.

        "ABD'DE REHİN TUTULUYORUM"

        Meltem Miraloğlu, açıklamasında; "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meltem Miraloğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli