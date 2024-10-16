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        Haberler Dünya Trump'ın en büyük bağışçılarından: Elon Musk, Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış | Dış Haberler

        Trump'ın en büyük bağışçılarından: Elon Musk, Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış

        Tesla, SpaceX ve X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklediğini açıklamış, hatta geçtiğimiz günlerde Trump'ın bir seçim mitingine katılmıştı. Musk'ın son üç ayda Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışladığı ortaya çıktı. Bu, Musk'ı Trump'ın en büyük bağışçılarından biri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:48
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        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
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        Dünyanın en zengin insanı, Tesla, Space X ve X'in sahibi Elon Musk'ın son üç ay içinde ABD'de başkanlık için yarışan eski başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'a yakın kuruluşlara 75 milyon dolar bağış verdiği ortaya çıktı.

        ABD'de 5 Kasım'da Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşecek seçim başa baş devam ederken, Musk geçtiğimiz aylarda Trump'ı desteklediğini açıklamış hatta ilk kez bir seçim mitingine de katılmıştı.

        Federal Seçim Komisyonu, Musk'ın seçim için kritik eyaletlerde seçmenleri harekete geçirmeye odaklanan Siyasal Eylem Komitesi'ne (PAC) Temmuz-Eylül aylarında yaklaşık 72 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

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        Seçim kampanyaları süresince de Musk'ın Trump yanlısı kuruluşlara 75 milyon dolar bağışladığını bildirildi. Musk'ın o dönemde gruba bağış yapan tek kişi olduğu ifade edildi.

        Geçmişte Demokrat başkan adaylarına oy verdiğini söyleyen Musk, bu seçimde tercihini keskin bir şekilde değiştirdi. Temmuz ayında Trump'ı desteklediğini açıkça ifade etti ve bu ayın başlarında Pensilvanya'daki bir seçim mitinge katıldı.

        Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde WSJ'de yer alan haberde, Musk'ın Trump'a desteğini açıklamadan çok önce yıllardır gizlice muhafazakar bir siyasi gruba fon sağladığı öne sürülmüştü.

        America PAC, Musk'ın bağışları hakkında yorum yapmayı reddetti. Musk, Reuters'ın yorum talebine de yanıt vermedi.

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