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        Haberler Gündem Güncel Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı | Son dakika haberleri

        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı

        Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlülün de ziyaret ettiği Ali Tarık Arıoba'ya ait bostana yapılan baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:53
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        Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü de söz konusu adrese operasyon düzenledi.

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        Yine bu operasyonda da adreste uyuşturucu madde ele geçirildi.

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        Evde yakalanarak gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi.

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        Şüphelilerin verdiği adrese baskın yapıldı. Operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi.

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        Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi.

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        Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro paraya da el konuldu.

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        'BOSTAN BABA'NIN ÇIKTI

        Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık Arıoba'ya ait olduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili Ali Tarık Arıoba'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Ruslan Umbarov, Jabrial Najbudinov ve Rahmatulina Mariyam yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan Instagram'daki Bostanbaba hesabını yaklaşık 10 bin kişinin de takip etmesi dikkat çekti.

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