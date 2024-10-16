X'ten BTK'ya engelleme tepkisi!

X'teki (Twitter) “Solcu Gazete” isimli hesap, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan kararla erişime engellendi. Bunun üzerine uygulamanın global hükümet hadiseleri ile ilgili paylaşımlar yapan onaylı hesabından açıklama geldi.

"Global Government Affairs" isimli hesaptan paylaşılan X gönderisinde Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına itiraz geldi.

@GlobalAffairs hesabından yapılan açıklamada hesap kapatılma kararının hukuksuz olduğu ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"Türkiye'deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bir haber kuruluşunu engelleme kararına itiraz ediyoruz. X olarak, herkesin ifade özgürlüğünü savunmaya kararlı bir platform sağlamak en önemli önceliğimizdir. Türk hükümetinin bu kararı, hukuka aykırı olmanın yanı sıra milyonlarca Türk kullanıcının ülkeleri hakkında aldıkları haberleri engellemektedir. Bu ilkeleri yargı sistemi aracılığıyla savunmayı dört gözle bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde ifade özgürlüğünü daima savunacaktır."