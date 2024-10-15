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        Haberler Dünya Amerika Timur Cihantimur’un ABD'deki davası ileri bir tarihe ertelendi | Dış Haberler

        Timur Cihantimur’un ABD'deki davası ileri bir tarihe ertelendi

        İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un son duruşmasında hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:37
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        Cihantimur davasında yeni gelişme
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        ABD'de 4 aydır tutuklu yargılanan Cihantimur bugün kelepçeli olarak son kez hakim karşısına çıktı.

        Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'deki dosyasında bir iddianamenin hazır olmadığını ve devam eden soruşturma aşamasında bir ABD vatandaşının iadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

        Savcılık makamı ise davada yeterli delillerin olduğunu belirterek, 17 yaşındaki Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda Hakim Donald Cabell, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma ve iddia makamından bir hafta içinde kendisine dava hakkında 8 sayfalık son savunma dilekçelerini teslim etmesini istedi.

        Cabell, tarafların yazılı savunmalarını inceledikten sonra Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi hakkında kararını verecek.

        Cihantimur'un annesi Eylem Tok da 9 Ekim'de yapılan karar duruşması için hakim karşısına çıkmış, hakim Cabell, aynı şekilde savunma ve iddia makamlarından bir hafta içinde son kez yazılı dilekçe ile savunmalarını yapmalarını istemişti.

        Eylem Tok için verilen yazılı savunmaların teslim süresi yarın doluyor.

        İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile kendisini ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam edildi.

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        4 aydır ABD’de tutuklu olarak yargılanan Cihantimur, Boston’da yapılacak karar duruşmasında son kez Yargıç Donald Cabell’in karşısına çıktı. Ancak davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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        NE OLMUŞTU?

        Timur Cihantimur, yaşanan kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok ile Mısır üzerinden ABD’ye kaçtı. Türkiye, ABD’den iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre ikisinin de iadesini istedi. Cihantmur ve annesi 14 Haziran’da Boston’da yakalandı. İlk duruşmalarında hakim karşısına çıkan anne Tok ve oğlu Cihantimur’un, Türkiye’ye iade dava dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

        20 Haziran’da yapılan duruşmada ABD vatandaşı olan Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin Türkiye’ye iade edilmek istemediğini, işlediği suçun bir kaza olduğu savundu.

        Avukatları, Cihantimur’un gözetim altında tutulduğu yerde ABD’de bilinen cezaevi şartlarını yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "Sanığın hiçbir sabıkası yok. Türkiye’de büyümüş olsa da bir Amerikan vatandaşı. Şu an içinde bulunduğu şartlarda sivil hakları elinden alınmış ve psikolojisi bozulmuş bir halde. Alması gereken reçeteli ilaçlarına bile ulaşamıyor. İlaçlarını alamadığı için bazı semptomlarıyla karşı karşıya. Elimizde kaçma veya tehlike riski olmadığına dair açık ve ikna edici kanıtlar var" dedi.

        Yargıç Cabell, Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

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        #Timur Cihantimur
        #haberler
        #eylemtok
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