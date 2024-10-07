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        Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı

        İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:13 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:13
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        Cihantimur'un ses kaydı ortaya çıktı
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        İHA'nın haberine göre; İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

        “ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM”

        Ses kayıtlarında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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