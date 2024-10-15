Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti
Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti
Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı, oyuncu, Oyuncu, profesyonel güreşçi ve model Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti. Uzun süredir Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, 49 yaşındaydı.
Hasan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007'de dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştiren Yalnızoğlu, bir çocuk babasıydı.
Menajeri Tümay Özokur, Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberini böyle duyurdu.
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