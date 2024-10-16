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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!

        Afyonkarahisar'da, 'yol verme' tartışmasında aracının camından çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla döven 3 kişi, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Sıcak bir gelişme yaşandı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:22
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        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
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        Afyonkarahisar'da, 10 Ekim’de 1'inci Sanayi Sitesi girişi yolunda iki otomobilin sürücüleri, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Tartışma, trafiğin durmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü.

        3 KİŞİ DİĞER SÜRÜCÜYE SALDIRDI

        Otomobilden inen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21), önde duran diğer otomobilin sürücüsü S.B.'ye (27) saldırdı.

        CAMDAN ÇIKARIP TEKME TOKAT DÖVDÜLER

        3 kişi camdan çıkardıkları S.B.'yi tekme, yumruk ve sopayla dövdü. Polis aracına ait siren sesinin duyulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kavga anları, yoldan geçen başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde 3 kişinin tartıştıkları diğer aracın sürücüsünü dövdüğü, polis aracının siren sesinin duyulmasıyla tarafların ayrılıp araçlarına bindiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

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        KÜFRETTİĞİ GEREKÇESİYLE DARP ETMİŞLER

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B.'ye saldıran B.K., B.K. ve İ.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli ilk ifadelerinde, sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği gerekçesiyle uyardıkları S.B.'yi, kendilerine küfretmesi üzerine darp ettiklerini söyledi.

        3 SALDIRGAN DA TUTUKLANDI

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., B.K. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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