Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
İstanbul Etiler'de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Giriş: 16.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:57
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Son dönemde sokaklarda yaşanan şiddet olayları okullara da sıçradı.
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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı okul müdürüne silah çekti.
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Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı.