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        Haberler Sağlık Son yılların en popüler besin takviyelerinden kolajene dair mutlaka bilinmesi gerekenler | Sağlık Haberleri

        Son yılların en popüler besin takviyelerinden kolajene dair mutlaka bilinmesi gerekenler

        Sosyal medyanın başını çektiği güzellik piyasası, 10 sene önce halk arasında pek de yaygın olmayan çok fazla "güzellik ve bakım rutinini" hayatımıza soktu. Çoğumuzun da tahmin edebileceği gibi bu rutinlerin en popüleri kolajen takviyeleri. Hemen herkesin dilinde olan bu kolajen takviyesine dair gerçekten ne biliyoruz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:30
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        Güzellik blogları bundan bahsediyor, sosyal medya fenomenleri profillerde çeşitli markalarla işbirliği yapıp kolajen tavsiyesinde bulunuyor. Her yaş grubuna ayrı ayrı öneriler var. Peki ama bu kolajen dediğimiz şey gerçekte ne işe yarar ve öyle herkes istediği gibi kullanabilir mi? Gelin, kolajen meselesini mercek altına alalım.

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        Kolajen nedir?

        Kolajen aslında vicudumuzda bulunan bir protein türüdür. Bu protein vücudumuzun bağ dokularının temelinde görev alır. Ayrıca cilde esneklik sağlayan ve kemik/eklem sağlığının devamlılığında görev alan protein de kolajenden başkası değildir.

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        Kolajen vücutta eklemlerimizde, kemiklerimizde, kaslarımızda, kanımızda ve cildimizde bulunur. Yani aslında vücutta en yaygın olarak karşımıza çıkan proteinlerden biri de kolajendir. Hatta daha net olmak gerekirse, vücudumuzda bulunan proteinlerin 3'te 1'i bizzat kolajendir.

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        Aslında kolajen üretimi vücudumuzda gerçekleşebiliyor. Ama bu üretim bir yerden sonra yavaşlıyor. Bu yavaşlamaya büyük oranda yaş almak etki ediyor gibi görünse de yüksek şiddetli UV ışınlarına maruz kalmak, kötü beslenme, sigara ve tütün ürünleri kullanmak kolajen üretimi doğrudan kötü etkiliyor.

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        Var olan kolajenler parçalandıkça, yerine yeni kolajen üretimi de yapılamayınca kolajen takviyesi almak gerekliliği ortaya çıkıyor. Kolajen takviyesi zannettiğinizden daha önemli olabilir çünkü kolajenin vücutta göre aldığı alanlar epey önemli.

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        Kolajen, cildin esnekliğini kaybetmesini ve dolayısıyla da hızla yaşlanasını önlemeye yardımcı olur.

        Yaş ilerledikçe zayıflayan kemiklerin sağlam kalmasına, kemik kırılmalarının önlenmesine, kemik hastalıklarının ortaya çıkmasının engellenmesine yardım eder.

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        Özellikle menapoz döneminden sonra kadınlarda sık sık rastlanan kemik erimesi, kemik minerallerinin azalması sorunlarıyla mücadele eder.

        Kalp sağlığı için faydalıdır. Damarların güçlendirilmesine, hassaslığın giderilmesine yardım eder.

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        Saç ve tırnakları güşlendirir, saç dökülmelerinden tırnak kırılmalarına kadar pek çok problemin giderilmesini kolaylaştırır. Bunun yanında diş sağlığı konusunda da olumlu etkisi bulunur.

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        KOLAJEN TİPLERİ NE DEMEK?

        Kolajenin kendi içinde birden fazla tipi vardır.

        TİP 1: İnsan vücudundaki kolojenlerin yüzde 90'ı TİP 1 kolajendir. Kolajenin bu tipi cildinizde, dişlerinizde, kemiklerinizde, korneanızda ve tendonlarda bulunur.

        TİP 2: Kıkırdaklarınızda bulunan kolajen, Tip 2 kolajendir. Bu kolajen eklem sağlığı için faydalıdır.

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        TİP 3: Damarların, kasların yapısında bulunan kolajen tipidir.

        TİP 4: Cildinizde bulunan kolajen tipidir.

        TİP 5: Hücrelerinizde saçlarda ve plesantada bulunan kolajen türüdür.

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        Kolajen kullanımı kesinlikle bir hekim gözetiminde ve hekimin yönlendirmesiyle yapılmalı. Sosyal medyada öne çıkan önerileri bir uzman görüşüne başvurmadan kullanmanız sağlığınız için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

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