Mehmet Akif Üstündağ HT Spor'da anlattı: Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Akif Üstündağ, 18 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi HT Spor'da Kürsü programında Bahar Özmen'in konuğu oldu.

İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

"Türkiye'yi dünyada tanıtan Türkiye'yi ülkenin gururu olan spor branşlarında görev yaptığımızı. Bu ülkeye layık olduğumuzu düşünüyorum. 17 yıl Türk Telekom Spor Kulübü'nün genel sekterliği, genel menajerliği ve CEO'luğunu yaptım. Nerede spor adına nerede ne görev yaptıysak daha başarısızlığımız yok. 2 dönemdirdi de başkanlık yapıyorum. Türk voleyboluna Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyorum. 18 Ekim'deki genel kurula da tekrar aday olduğumu açıkladım. Camianın da çok ciddi bir teveccühüyle, imza desteğiyle de bunu gördük. Bu voleybolun sürdürülebilir olması için devam etmem gerektiğini, hatta bu maçlara bizim kalbimiz dayanmıyor dinlesek mi gibi bir cümle sarfettiğimizde de çok büyük camiaların yüzde 80'inden yüzde 90'ından tepki aldık. Almadığımız başarı kalmadı, elde etmediğimiz derece kalmadı. Sadece Olimpiyatlarda madalya, kürsü bekliyorduk ama yine de yarı finali bu ülkeye yaşattık."

🎙️ TVF başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her yerde bir emek var. pic.twitter.com/vSZ8T5HSnc — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2024

"KESİNLİKLE BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

"Şunu belirtmek istiyorum. Samimiyet, şeffaflık ve ekip çalışması. Bugün gerçekten şu gördüğünü tablo, başarı uzun yıllara da dayanan bir tablo, bir ekip çalışması. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir başarı tesadüf değildir. Bunu kabul edelim artık. Her şey için ekonomi, ticaret, spor... Bir emek var her yerde bir emek var... Bunların bir de altyapısına bakmak lazım. Altyapıda, en önemli dereceleri elde dünyada bir numaralı ülke olduk."

"TÜRK VOLEYBOLUNUN SIRTI YERE GELMEZ"

"Doğu ve Güney Doğu illerindeki yapılan projeyi sosyal sorumluluk projesi altında yapıyoruz. Hiçbir masrafı o illere ve kimseye yük olmadan her şeylerini biz karşılıyoruz. Baktığınızda burada bir gerçekten voleybolcu fabrikası geliyor... Bu yıl 1020-1010 müracat var. Boy ortalamamız 1.90'larda... Türk voleybolunun sırtı yere gelmez. Dünyada da iki ülke yarışıyor. Hem Uluslararası faaliyette her şeyde Türkiye ve İtalya var. Yemelerini, içmelerini ve konaklamalarını sağlıyoruz. Bizi tercih edenlere bununla da kalmıyoruz karşılıksız burs sağlıyoruz. Hiç kimseye yük olmadan sadece Voleybol Federasyonu'nun ve sponsorların desteğiyle sağlıyoruz. Geçen gün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler aradı. Hakkari'de yaptığımız projeleri görmüş yerinde incelemelerde. Görmüş çok mutu olmuş ve gurur duymuş aradı ve tebrik etti. Orada 300 çocuk eğitimini tamamlıyor."