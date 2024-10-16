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        Haberler Dünya Kuzey Kore'de 1,4 milyondan fazla gencin orduya katılmak için gönüllü olduğu belirtildi | Dış Haberler

        Kuzey Kore'de 1,4 milyondan fazla gencin orduya katılmak için gönüllü olduğu belirtildi

        Kuzey Kore'de 1,4 milyondan fazla gencin 14 ve 15 Ekim tarihlerinde orduya katılmak için gönüllü olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:12
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        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
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        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, "tüm Kuzey Kore'nin, dokunulmaz egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore'nin pisliklerini yok etme iradesiyle dolu olduğu" belirtildi.

        Haberde, milyonlarca gencin, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a insansız hava aracıyla sızılarak egemenliği ihlal etmek gibi ciddi bir provokasyonda bulunulmasının ardından ülke genelinde mücadeleye katıldığı aktarıldı.

        Ülke genelinde 1,4 milyondan fazla gencin 14 ve 15 Ekim tarihlerinde orduya katılmak için gönüllü olduğu anlatılan haberde, "Eğer bir savaş çıkarsa, Güney Kore haritadan silinecektir. O savaş istediğine göre, biz de onun varlığına son vermeye hazırız." ifadesine yer verildi.

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        İHA gerilimi

        Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim'de Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.

        Bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi ihlali olduğunu vurgulayan Bakanlık, Güney Kore'ye, "savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi çağrısı yapmıştı.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedilmişti.

        Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kim'in sözlerine karşılık olarak yaptığı açıklamada, "Açıkça uyarıyoruz ki Kuzey Kore halkımızın güvenliğine zarar verirse, o gün rejiminin sonu olur." ifadesini kullanmıştı.

        Kuzey Kore'den sınırındaki topçu birliklerine Güney'den gelecek İHA'lara ateş emri

        KCNA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından bir sözcü, sınırda konuşlu 8 topçu tugayından ateş için yerel saatle 20.00'a kadar hazır olmasını istediklerini belirtmişti.

        Sözcü, birliklere sınır ötesinden Kuzey'e uçan insansız hava araçlarını vurma emri verildiğini kaydetmişti.

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        #Kuzey K
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